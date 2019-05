Fiorentina, addio ai Della Valle: società ceduta a Commisso

C’è Rocco Commisso nel futuro della Fiorentina. Dalla prossima settimana la società Viola avrà, con ogni probabilità, un nuovo proprietario. Il magnate italoamericano di Mediacom, che già in passato aveva tentato un approccio con i Della Valle, questa volta è andato a segno.

Come riporta il New York Times, Commisso avrebbe incaricato la banca JP Morgan di chiudere l’affare con la famiglia Della Valle, trovando l’accordo nella scorsa settimana per una cifra di 150 milioni di dollari, ovvero circa 135 milioni di euro. Già a capo dei New York Cosmos, il fondatore di Mediacom entra dunque nel massimo campionato italiano dopo aver già tentato in passato anche con il Milan. Come scrive ancora il New York Times, le due parti hanno voluto mantenere l’anonimato e agire in incognito fino al momento delle firme. Lunedì potrebbe esserci la firma ufficiale.