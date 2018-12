Fiorentina, Ceccherini: “Milan incerottato ma sbagliato prendere partita sottogamba”

Sfida che vale un posto in Europa quella che domani disputerà la Fiorentina che si recherà a San Siro contro il Milan. Federico Ceccherini, difensore della Viola, ha parlato del momento della squadra e del match con la squadra di Gattuso: “Andiamo a San Siro con un Milan in difficoltà ma che ha riserve di qualità: non prendiamoli sottogamba e andiamo a fare la nostra partita per metterli in difficoltà. Vero che gli mancano centrocampisti ma chi gioca di meno vorrà mettersi in mostra, quindi c’è anche questo fatto negativo. Dopo queste tre partite ci sarà un bilancio. Questa settimana dopo la vittoria eravamo più tranquilli, sorridenti e le cose venivano meglio. Questo è un aspetto che ci può far fare bene. Abbiamo perso punti importanti: quelle due-tre vittorie in più ci avrebbero fatto fare un balzo enorme in classifica. Atalanta, Torino e Samp sono le nostre rivali. Dopo averle sfidate nel girone d’andata, dovremo far meglio al ritorno”.