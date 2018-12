Fiorentina, Chiesa: “Abbiamo recuperato autostima. Contro il Milan per fare un grande risultato…”

Reduce dal successo contro l’Empoli, e soprattutto dalla vena realizzativa degli attaccanti ritrovata, la Fiorentina si appresta ad affrontare l’impegnativa sfida di San Siro contro il Milan di sabato sera, valida per la 17^ giornata di campionato.

A parlare del momento della Viola, è stato Federico Chiesa, giovane esterno offensivo nonché tra i talenti più promettenti del panorama calcistico italiano. Protagonista di un evento di Save the Children, il giovane calciatore della Fiorentina si è detto pronto ad affrontare le prossime gare di campionato, con uno spirito decisamente diverso rispetto a qualche tempo fa.

AUTOSTIMA RITROVATA – “Venivamo da mesi non facili perché non arrivavano successi e tre punti ma solo pareggi. Ora la vittoria contro l’Empoli ci dà tanta autostima. Però noi sappiamo, anche nei momenti di difficoltà, quali sono le nostre forze e i nostri pregi”. Tutte qualità che la Fiorentina vorrà mettere in campo a Milano contro i rossoneri: “Ddesso ci giochiamo una grande partita a Milano e speriamo di uscirne con un grande risultato”.