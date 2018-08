Fiorentina, Chiesa: “Grazie a Mancini. CR7 un esempio per i giovani. Sul tridente con Pjaca e Simeone…”

Federico Chiesa è senza dubbio uno dei giovani più talentuosi e di prospettiva di questo momento del calcio italiano. L’esterno della Fiorentina, intervistato dal Corriere della Sera, ha parlato oltre che del suo club, anche della Nazionale e della grande opportunità che il nuovo ct Roberto Mancini gli ha dato di giocare con la squadra azzurra.

NAZIONALE – “Ringrazio Mancini perché a giugno mi ha permesso di misurarmi con i futuri campioni del mondo. Mbappé è un fenomeno. Lui sì che è un top player, uno da Pallone d’Oro. Il ct Mancini è bravo, ci sono tutti i presupposti per rialzare la china e per cancellare la delusione di un’estate senza Mondiale. Per me l’azzurro è solo la conseguenza di quanto riuscirò a fare con la Fiorentina. Io sogno, ma a occhi sempre aperti”.

TRIDENTE VIOLA – “Intriga anche noi. Ci stiamo lavorando. Pjaca è arrivato da poco, è un classico attaccante esterno, che salta l’uomo e punta la porta. Sono felice di averlo in squadra. Simeone? Mi piace la sua filosofia, lavora duramente ogni giorno”.

CR7 – “Ci ho giocato contro la scorsa estate. È un alieno, fa cose che noi possiamo solo immaginare. Aiuterà la Juventus a vincere ed il calcio italiano ad espandersi. Mi piace la sua professionalità. Cura tutto e si allena tantissimo. Un esempio per noi giovani”.