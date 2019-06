Fiorentina, Commisso: “Qui per investire nella squadra e nella città”

Il nuovo proprietario della Fiorentina Rocco Commisso ed il tecnico gigliato Vincenzo Montella hanno cenato insieme al Viola Club New York. A mergine dell’evento, il tycoon italo-americano ha parlato davanti ai circa 40 tifosi presenti alla serata:

“Sono molto felice di potermi presentare a voi in una città che amo e che mi ha dato tanto come New York. Restando tutti uniti, come una famiglia, potremo portare la Fiorentina al successo. Questa squadra era nel mio destino e sono molto felice di essere entrato a far parte della città di Firenze. Ho detto al sindaco che io voglio andare ‘fast’, che sono arrivato per investire nella squadra e anche nella città. Voglio sottolineare che non ho comprato la Fiorentina per fare soldi, perché non ne ho bisogno”.