Fiorentina, Gerson: “Non ho chiuso con la Roma. Ho un contratto fino al 2021”

L’avventura appena iniziata con la maglia della Fiorentina, a detta dello stesso Gerson, sarà solamente temporanea. O, almeno, questo è ciò che il calciatore spera. Le sue dichiarazioni, rilasciate al portale “Globo Esporte”, da una parte possono far discutere gli addetti ai lavori, dall’altra però sono da ammirare per la sincerità espressa. Virtù sempre meno comune nel mondo del calcio, in cui le frasi di circostanza spesso prendono il sopravvento. Gerson, infatti, ha espresso chiaramente la volontà di ritornare a Roma per giocarsi le sue chances, scegliendo Firenze come tappa per crescere e conquistare la totale fiducia dell’ambiente giallorosso. Ecco le sue dichiarazioni.

ACCORDO CON LA ROMA – “L’esperienza a Roma è stata sensazionale. Non penso di aver finito la mia storia lì. Sono stato prestato alla Fiorentina e ho un contratto con la Roma fino alla fine del 2021. Sono molto grato per tutto ciò che il club ha fatto per me in questo periodo in Europa. Ho imparato molto e ho ancora abbastanza da imparare. Una decisione presa d’accordo con la Roma stessa. Quando sono arrivato a Roma l’obiettivo era fare un salto di carriera. E all’interno di questa prospettiva, nella mia terza stagione qui in Europa, ho bisogno di giocare ed avere più minuti sul campo. Quindi ho fatto la scelta di venire alla Fiorentina, una squadra che mi consentirà di giocare ad alto livello per realizzare il mio grande sogno: essere chiamato dalla nazionale brasiliana in questo nuovo ciclo”.

NUOVA STAGIONE – “L’aspettativa per questa stagione è la migliore possibile. Il gruppo, l’ambiente e la struttura che ho trovato qui mi forniranno indubbiamente un ottimo supporto per fare una grande annata. Oltre alla maglia ‘pesante’ e dalla grande tradizione, la Fiorentina ha una struttura e uno staff molto qualificato”.