Fiorentina, Salica: “Napoli? Noi non ci scansiamo”

Gino Salica, vicepresidente della Fiorentina, è intervenuto su Italia 7 in occasione di un incontro organizzato dal Viola Club Niccolò Ciatti.

EUROPA – Il dirigente della Viola ha parlato, tra le altre cose, della corsa per i posti validi per la prossima Europa League. La Fiorentina è infatti in piena lotta con Milan, Atalanta e Sampdoria per partecipare alla prossima coppa. Con 51 punti però non sarà facile ma Salica non si pone limiti e ammette che i viola ci proveranno fino all’ultima giornata: “Obiettivi? Noi ci proveremo per l’Europa League fino alla fine, poi vedremo cosa succederà”.

NAPOLI – La prossima sfida di campionato metterà davanti Fiorentina e Napoli. Una gara delicata anche dal punto di vista del tifo visto il grande entusiasmo nell’ambiente partenopeo. Sulla questione tifosi, il vicepresidente si dice leggermente preoccupato: “Possibile invasione dei tifosi del Napoli? Abbiamo un po’ di timore, hanno grande entusiasmo perché lottano per lo scudetto, e per questo abbiamo deciso insieme agli addetti alla sicurezza di vendere biglietti solo ai residenti in Toscana. È un’autolimitazione che abbiamo messo in pratica per far sì che tutto possa andare per il meglio. Saranno penalizzati anche i tifosi viola residenti nelle altre regione e questo ci dispiace: speriamo solo che domenica sia una bella giornata di sport”. Poi una parola anche alle voci che vorrebbero, vista la grande rivalità tra la Fiorentina e la Juventus, avversaria in lotta per lo Scudetto con il Napoli, i viola “scansarsi” contro gli azzurri. Salica precisa:” Scansarsi? Sono giochi che si sviluppano sui social, ma che non ci riguardano”.

