Fiorentina, Simeone: “L’esultanza polemica? Non era rivolta ai tifosi”

A segno nella gara vinta dalla sua Fiorentina contro l’Empoli per 3-1, l’attaccante Giovanni Simeone ha fatto parlare di sé per la sua esultanza polemica. Ai microfoni di Radio Bruno l’argentino ha provato a spiegare: “Non ce l’avevo con i tifosi, la mia esultanza non era rivolta verso di loro. Loro per noi sono importanti e si vede la differenza quando ci sono e ci sostengono dandoci una spinta in più. Ero arrabbiato con me stesso. Poi in settimana ho subito un furto ed ero un po’ nervoso. Ho solamente voluto scaricare la tensione di questi mesi difficili. Comunque chiedo scusa ai tifosi, loro non c’entravano nulla”.

IL CAMPIONATO – “Oggi era importante tornare a vincere, in classifica siamo tutti lì. Questo periodo per noi e per me è stato un po’ difficile, ma gli alti e bassi nel calcio, così come nella vita, possono capitare. Io sono ancora giovane e devo pensare solo ad allenarmi e migliorare”.