Frosinone, Baroni: “Difficile commentare la sconfitta. Subito gol per errori nostri”

Marco Baroni, allenatore del Frosinone, ha parlato ai microfoni di Radio Rai al termine della gara persa contro l’Udinese per 3-1. Ecco le sue parole:

“Senza motivazioni? Non sono d’accordo. La squadra, specialmente, nel primo tempo, ha creato e giocato. Purtroppo ci siamo trovati sotto di 3 gol per errori nostri. Facciamo sempre le stesse ingenuità. La squadra non ha mai rinunciato a giocare. Non abbiamo avuto paura del 3-0. La prestazione c’è stata, ma commentare è difficile. Il 3-1 finale è pesante per quello che si è visto in campo. Abbiamo creato molto. Dionisi in gol? Sono contento per lui. Federico sta soffrendo. Migliora la condizione di settimana in settimana. Siamo tutti contenti per lui”.

FUTURO – “Non ho parlato ancora con il presidente. Ai ragazzi chiedo di allenarsi bene durante la settimana per preparare le due partite che mancano. Dobbiamo avere la testa per questo, poi vedremo con la proprietà e faremo le valutazioni il 26 maggio”.