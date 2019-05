Frosinone, Baroni: “Milan partita bellissima. Futuro? Ho parlato con il presidente e…”

Gia retrocesso, ma ancora desideroso di fare bene, soprattutto di fronte ad un avversario di blasone come il Milan. Il Frosinone di Marco Baroni si prepara alla gara di domenica con l’intenzione di fare bene a San Siro. Il tecnico ha parlato in conferenza stampa annunciando anche un incontro con il presidente per il futuro. Ecco le sue parole:

SFIDA – “Andremo in campo con il 3-5-2. Sarà una partita bellissima giocata in uno stadio che sarà pienissimo. Il Milan è una grandissima squadra ed è in corsa per un obiettivo molto importante. Toccherà a noi giocare con il piglio giusto. Conosciamo le difficoltà che andremo a incontrare ma vogliamo fare una bella partita”. “Chi gioca? Salamon, Chibsah e Gori non sono convocati, mentre per quel che riguarda Viviani parlerò con lui dopo l’allenamento. Paganini ieri si è allenato, oggi sarà un ulteriore verifica. Ho un dubbio per reparto, vedremo”. “Bardi per Sportiello? Probabilmente sì. Scioglierò il dubbio solo oggi e parlerò con Sportiello. È comunque una possibilità per queste ultime due partite di campionato. Dionisi in campo? Valuterò il da farsi pensando all’intera partita. Dionisi sarà della gara ma devo valutare se farlo partire dall’inizio o nel secondo tempo. Federico sta migliorando tanto”.

SERIE B E FUTURO – “Con il Presidente abbiamo già parlato e ci incontreremo a fine campionato. L’attenzione per ora è rivolta a queste due gare. Mi dispiace per il match con l’Udinese perché non abbiamo fatto male ma il risultato ci ha punito”, ha aggiunto alla fine Baroni riguardo al proseguimento del suo rapporto con il Frosinone.