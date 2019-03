Frosinone, Baroni sfida il Torino: “In campo per fare risultato ad ogni costo”

Il tecnico del Frosinone Marco Baroni è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di campionato contro il Torino. L’allenatore dei ciociari si è detto carico vista l’importanza del match, uno degli ultimo appuntamenti per dire la propria sulla salvezza.

Ecco quanto dichiarato ai media presenti:

PER VINCERE – “Essendo una partita delicata, dovremo metterci qualcosa in più, nonostante si tratti di un avversario forte. Servirà un prestazione di altissimo livello, sia dal punto di vista fisico che mentale. Il Torino ha attaccanti davvero forti, dovremo essere bravi a tenere l’avversario lontano dall’area di rigore. Difesa? In questo momento in difesa giocheranno sempre gli stessi tre perché voglio dare continuità. Ci sarà tempo per inserire calciatori che io ritengo titolari. Ariaudo sta sempre meglio, Simic piano piano sta arrivando. In questo momento dobbiamo anche trovare continuità. E’ una partita fondamentale, tutte lo sono, ma dovremo andare in campo per fare risultato ad ogni costo, soprattutto perché siamo in casa”.