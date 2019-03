Frosinone, Baroni: “Smesso di giocare sull’1-1. Non dobbiamo mollare…”

Marco Baroni, tecnico del Frosinone, ha parlato ai microfoni di Radio Rai al termine della gara persa contro il Torino. Dopo il vantaggio di Paganini, i ciociari si sono arresi alle due reti di Andrea Belotti. Ecco il commento a caldo dell’allenatore:

NON MOLLARE – “Il primo tempo è stato straordinario, potevamo chiudere la partita ma non l’abbiamo fatto. Nel secondo siamo rientrati e abbiamo speso tantissimo in energie fisiche, portando meno pressione e prendendo gol su palla inattiva. Sull’1-1 abbiamo smesso di attaccare e non ce lo possiamo permettere, infatti poi abbiamo sofferto parecchio e il risultato ne è la conseguenza. Sapevamo che potevamo soffrire i loro cross, ma dobbiamo pensare ancora positivo. Ora dovremo andare fuori casa per uno scontro diretto con l’Empoli. Ci volevamo arrivare con un risultato positivo oggi, però non dobbiamo assolutamente mollare. Dobbiamo fare i conti con quel che facciamo noi, non con i risultati degli altri. Quello conta fino a un certo punto”.