Frosinone, Baroni: “Vogliamo fare un bel regalo al nostro pubblico. Dionisi titolare”

Si sfidano le due ultime in classifica Chievo e Frosinone, già retrocesse aritmeticamente in Serie B, domani alle ore 18 per l’ultima giornata del campionato di A. Ecco le parole in conferenza stampa del tecnico giallazzurro Marco Baroni: “Cercheremo di evitare il record negativo di vittorie casalinghe nell’arco di un’intera stagione nel massimo campionato, vogliamo vincere passando da una bella prestazione. Il pubblico ci ha sempre sostenuto, abbiamo raccolto poco nonostante buone prove da parte nostra. Vogliamo congedare i nostri tifosi con un bel regalo, sarebbe importante. Agli occhi dei media il match sembra poco interessante, noi però vogliamo renderlo tale. Il Chievo è tutt’altro che in vacanza”.

Sulla formazione: “Dionisi partirà dall’inizio, è giusto così. Quando arrivai era reduce da un infortunio, ha dovuto svolgere un percorso specifico prima di rientrare. Non so ancora se schiererò il 3-5-2 oppure se metterò tre punte: devo verificare le condizioni di Paganini che ha preso un colpo ad un piede e forse non sarà convocabile. Spazio per Simic? Vedremo nel corso della gara, sicuramente mi ha impressionato nelle ultime settimane. Sto pensando ad un premio finale per alcuni giovani come Errico e Verde, potrebbe esserci spazio per loro. Il primo verrà in panchina, la presenza del secondo dipende da Paganini”.