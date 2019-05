Frosinone, Baroni: “Volevamo onorare la partita, peccato per il rigore sbagliato”

Il Frosinone ha spaventato e non poco il Milan a San Siro, con tanto di rigore sbagliato da Ciano a inizio ripresa, poi però sono arrivati i gol di Piatek e Suso. Ecco il commento a fine partita dell’allenatore giallazzurro Marco Baroni: “Prestazione come ci aspettavamo, davanti a un pubblico importante. Se il rigore andava dentro avremmo messo pressione al Milan, ma comunque la mia squadra è stata vispa anche dopo la punizione di Suso. Credo ci siano molti aspetti positivi per quanto ci riguarda, volevamo onorare l’impegno. Abbiamo sofferto più che altro dal lato sinistro, Suso era in partita e ha messo dentro 3-4 palle importanti”. Sulla prossima stagione il mister ha detto così, in conferenza stampa: “Siamo tutti sotto esame, andiamo alla ricerca di motivazioni. Tutti devono averle proprio per meritarsi una riconferma, sto facendo girare i giocatori proprio per quello”.