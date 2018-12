Frosinone, Chibsah: “Peccato per il pari, oggi grande partita…”

Parole di rammarico per Raman Chibsah, centrocampista del Frosinone, dopo lo 0-0 contro il Milan. Sembra un paradosso, ma i ciociari hanno sfiorato il colpaccio allo Stirpe contro il Diavolo che deve ringraziare un grande Donnarumma. Il classe 1993 ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match.

PECCATO -“Abbiamo fatto una grande gara. Abbiamo giocato davvero un’ottima gara. La mancata vittoria? Peccato, perché oggi abbiamo fatto una grandissima partita contro una grandissima squadra. Per noi sono state delle settimane un po’ complicate, poi nelle ultime due partite sono arrivati due pareggi che hanno dato morale. Volevamo fare un regalo ai tifosi per Natale, ci teniamo stretto questo punto. L’esonero di Longo? Nel calcio paga sempre l’allenatore, per cui dispiace parecchio. Con Baroni è cambiato qualcosa, si vede che è tornato lo spirito della squadra che c’era prima: dobbiamo continuare così. Ora c’è più tranquillità”.