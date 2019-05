Frosinone, il presidente Stirpe: “Resterà chi ha voglia di obiettivi importanti. Su Baroni…”

Non è riuscito il Frosinone a chiudere il campionato nel migliore dei modi con una vittoria davanti al proprio pubblico, oggi, nella sfida contro il Chievo, altra squadra già retrocessa aritmeticamente da tempo in Serie B. A fine gara, il presidente giallazzurro Maurizio Stirpe ha parlato ai microfoni di Radio Rai: “Poche le cose buone da ricordare di questa stagione, tante invece le negatività da cui prendere spunto, su cui rifletterci per debellarle e costruire un buon futuro. Solo così capiremo se abbiamo ancora il Dna per competere per obiettivi importanti. I tifosi si meritano un Frosinone competitivo, prima di parlare di immediata risalita bisogna stilare un progetto vincente, che preveda passione, entusiasmo, voglia di raggiungere certi risultati. Devono restare senza dubbio i giocatori che hanno nell’animo la voglia di combattere per obiettivi di un certo rilievo”.

Su mister Marco Baroni: “Adesso non possiamo ancora parlare della sua posizione, la prossima settimana ci incontreremo e la prima settimana di giugno verranno prese le decisioni”.