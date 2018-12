Frosinone, Maiello: “Bella partita col Milan ma meritavo di più”

Nel post gara di Frosinone-Milan terminata a reti bianche, il calciatore laziale Raffaele Maiello è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Media Center.

Raffaele, una grande partita contro una grande squadra…

“Si assolutamente una partita di livello contro un avversario importante. Siamo fiduciosi per il futuro anche se oggi ci manca qualcosa sotto il livello del risultato. Ma siamo contenti questa è la strada giusta.”

Avete pensato di poterla addirittura vincere dopo un primo tempo di gran livello ed un fine gara giocato a ritmo elevato?

“Ci credevamo. Siamo scesi in campo per vincere la partita perchè in questa situazioni di classifica si scende sempre in campo per vincere. Eravamo reduci di una grande gara ad Udine e volevamo vincere ma va bene così.”

A Verona per tornare a casa con i 3 punti?

“Affrontiamo una squadra in salute che vive un momento positivo nonostante la situazione di classifica. E una partita difficile dobbiamo fare la gara e cercare di vincere ad ogni costo.”

Come ti sei trovato a giocare mezz’ala in un centrocampo a 5?

“Mi sono trovato bene è un ruolo che ho ricoperto anche in passato e quindi giocare in quella posizione non è assolutamente un problema.”