Frosinone, ore calde per Longo: tre candidati per sostituirlo

Potrebbe essere stato fatale il ko subito dal Frosinone ad opera del Sassuolo nella gara della 16^ giornata di Serie A. Nonostante le parole dell’allenatore subito dopo la gara, la società starebbe valutando l’ipotesi di esonerare il tecnico e di affidare la squadra ad un nuovo mister.

Secondo quanto riportato da Sky Sport l’esonero è una possibilità molto concreta, con la dirigenza ciociara che sta prendendo in considerazione tre nomi per la sostituzione. In lizza per prendere il posto di Longo ci sarebbero Alberto Zaccheroni, Delio Rossi e Marco Baroni, con quest’ultimo in pole position.

Con soli 8 punti in classifica, frutto di un solo successo e di cinque pareggi in sedici gare, e la penultima posizione occupata dai ciocari, il futuro di Moreno Longo potrebbe dunque essere già scritto. Nelle prossime ore il presidente Stirpe deciderà se proseguire con lui o affidarsi ad una nuova guida tecnica.