Futuro De Rossi, il Boca Juniors lo aspetta ma la MLS è più vicina

La Roma lo ha praticamente scaricato, ma Daniele De Rossi non ha alcuna intenzione di smettere. Anzi. Il capitano giallorosso dirà addio al club capitolino, ma nel suo futuro c’è ancora il pallone e il calcio giocato.

Si è parlato di Italia, ma la fede del classe ’83 non gli permette di giocare in Serie A per altre squadre se non la Roma, e anche di Europa, Argentinam Cina e Stati Uniti. Nelle ultime ore, però, De Rossi sembrava essere molto vicino all’approdo al Boca Juniors, dove l’ex compagno Nicolas Burdisso, attuale ds degli Xeneizes, sembrava quasi aver annunciato l’accordo tra le parti: “Daniele mi ha aperto le sue porte e sarebbe la ciliegina sulla torta. Io lo conosco bene e ho pensato a lui perché stima tanto il Boca, guarda spesso le nostre partite. Qui ci sono chiaramente aspetti che in Cina e in MLS non ci sono”.

STATES – Ma la grande novità, potrebbe essere arrivata questa mattina. Secondo quanto riporta ESPN, infatti, il centrocampista avrebbe accettato l’offerta dei Los Angeles FC che militano in MLS continuando così la carriera da giocatore in un campionato meno competitivo, ma comunque affascinante. Nella trattativa, potrebbe aver influito James Pallotta. L’imprenditore americano, infatti, è in buoni rapporto con il club di Peter Guber allenato da Bob Bradley.