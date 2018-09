Genoa, altra tegola per Ballardini: Favilli out per le prossime tre gare

Non c’è pace per Davide Ballardini e per il suo Genoa, ma soprattutto per Andrea Favilli, giovane attaccante neo acquisto del Grifone. Il bomber classe ’97 ha rimediato con la Nazonale Under 21 un infortunio muscolare che lo terrà fuori per le prossime partite. Dopo una grande estate nel pre stagione, l’attaccante scuola Juventus non ha ancora avuto modo di mettersi in evidenza con la nuova compagine. A Genova lo aspettano, per adesso il tecnico rossoblù dovrà quindi affidarsi al tandem Pandev-Piatek che fino ad ora ha fatto vedere ottime cose

LE CONDIZIONI – Come detto, il tecnico del Genoa non potrà contare nelle prossime partite anche sul giovane ex Juventus. Dopo Lisandro Lopez, out fino alla prima metà di ottobre, anche l’attaccante ha rimediato una lesione muscolare di primo grado all’adduttore e starà fuori fino a fine settembre. Salterà dunque Bologna, Lazio e Chievo e proverà a rientrare per Frosinone-Genoa del 30 settembre, alla settima giornata.