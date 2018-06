Genoa, Ballardini: “Il ritorno di Criscito fondamentale. Perin? Pronto per la Champions League”

Davide Ballardini, allenatore del Genoa, è intervenuto durante la trasmissione radiofonica il Var dello Sport su RMC Sport. Tanti i temi d’attualità trattati, su tutti quelli riguardanti il ritorno di Mimmo Criscito al Grifone e la prossima partenza di Mattia Perin, probabilmente direzione Juventus.

STAGIONE – “Ci sono stati incontri con la società, con i dirigenti, per preparare la squadra per il prossimo anno e si inizia a pensare al lavoro fisico da fare nel corso della preparazione estiva. In questa fase è decisivo condividere con la società le scelte, perché poi a questo livello la programmazione è essenziale. Loro sanno quali sono le mie esigenze e si lavorerà in sinergia”. Inevitabile un pensiero sulla tragedia capitata durante questo campionato a Davide Astori: “Era uno dei punti fermi del mio Cagliari, ance se poi si infortunò e non ebbi modo di utilizzarlo come avrei voluto. Di lui portò nel cuore il sorriso e la sua sensibilità. Una persona con un animo buono e gentile. Sono vicino ogni giorno ai suoi genitori”.

CRISCITO – “Il ritorno di Mimmo è qualcosa di fondamentale per noi. Ci deve responsabilizzare e merita di trovare una squadra e un ambiente dove poter continuare a giocare ad altissimi livelli”.

PERIN – “Mattia merita una grandissima squadra. È tra i portieri più forti al mondo per me e deve provare anche l’esperienza delle coppe europee. Ho parlato con lui, ma non ha bisogno di consigli. È un ragazzo umile, solare. Si sente forte ed è giusto che sia così. Anche se si dovrà giocare il posto con un portiere forte lui è pronto per raccogliere la sfida. Sarà competitivo in qualsiasi squadra deciderà di andare”.

