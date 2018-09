Genoa, Ballardini: “Risultato strano, è stata una partita aperta…”

Davide Ballardini, allenatore del Genoa, ha parlato ai microfoni di Radio 1 nel corso della trasmissione Domenica Sport dopo la sfida persa contro la Lazio all’Olimpico. Un pesante ko, quello rimediato dai rossoblù che tornano a casa con un 4-1. Per nulla soddisfatto il tecnico che si è detto rammaricato soprattutto per il risultato. Ecco quanto dichiarato nel dopo-gara:

“4-1? Risultato strano. La partita è stata aperta fino alla fine. Il Genoa mi è piaciuto, non all’inizio. Bisognava essere più bravi e avere coraggio. Col passare dei minuti abbiamo tenuto meglio il campo. La squadra era troppo passiva e dopo il cambio siamo stati in partita”. “Fatichiamo in trasferta? Sì, è vero. Ma quando non si gioca di squadra la difesa soffre e non è solo colpa del reparto arretrato o del giocare fuori casa”.