Genoa, Bessa: “La classifica non ci piace. Prandelli? Diverso dagli altri mister…”

Daniel Bessa, centrocampista del Genoa, è stato protagonista a margine della visita della squadra ai bimbi dell’istituto ospedaliero Gaslini. Un’occasione per dare un sorriso ai più sfortunati, ma anche per parlare del momento dei rossoblù. Intervistato dai media presenti, il classe 1993 ha parlato della squadra e del proseguimento della stagione.

ATALANTA – Si parla subito del prossimo match, quello contro l’Atalanta di Gasperini reduce dal successo contro la Lazio: “La vittoria? Sappiamo tutti che ci manca da un po’ e sappiamo tutti cosa è successo nelle ultime partite. Dobbiamo cercare assolutamente la vittoria e dobbiamo fare punti in casa”. E a proposito del giocare tra le mura amiche: “L’anno scorso mi ricordo che nel girone di ritorno abbiamo fatto la maggior parte dei punti in casa, come del resto è successo finora. È evidente che in casa abbiamo qualcosa in più”.

PRANDELLI – Dopo Ballardini e Juric, ecco Cesare Prandelli. Col nuovo mister sono arrivati un pareggio e una sconfitta, ma si è vista quella scintilla che prima sembrava mancare: “Come mi trovo con lui? Bene, è molto preparato. Non devo certo dirlo io, ma è diverso dagli altri due mister, ci trasmette tranquillità”. E sul suo ruolo, Bessa ha aggiunto: “Mi sta dando dei consigli per cercare di aiutare il campo nel migliore dei modi”. Sulla classifica, poi: “Se mi preoccupa? Sì, è normale che non ci faccia piacere. Stare così in basso non è quello che vogliamo, però abbiamo alle spalle un campionato più complicato del solito. Guardiamo avanti, con la consapevolezza che dobbiamo migliorare la classifica”.