Genoa, Bessa: “Un tempo per uno, pareggio giusto”

Per il Genoa, lo 0-0 interno con la Fiorentina rappresenta un buon punto, che muove la classifica e che consente ai rossoblu di tenere a distanza di sicurezza la zona retrocessione. Queste le parole del centrocampista Daniel Bessa al termine del match: “Penso che il pareggio sia il risultato più giusto. La Fiorentina ha fatto meglio nel primo tempo, mentre nella ripresa siamo stati più bravi noi. Nell’intervallo abbiamo capito dove stavamo sbagliando e ci siamo ricompattati. Era importante non subire gol contro una squadra molto propositiva e pericolosa in contropiede quale è quella viola. Avremmo anche potuto vincerla, ma abbiamo anche rischiato di perderla. La mia prestazione? Sono soddisfatto. In questo girone di andata avremmo potuto raccogliere qualcosa in più, con momenti traballanti dove abbiamo avuto tre cambi di allenatore. Ma il gruppo, nel complesso, ha dimostrato il suo valore”.