Genoa, Biraschi: “Non meritiamo questa posizione di classifica. A Firenze senza paura…”

Una pareggio arrivato nel finale e che tiene viva la speranza salvezza. Il Genoa, reduce dall’1-1 casalingo contro il Cagliari, guarda avanti e pensa all’ultima sfida di campionato che potrebbe voler dire rimanere in Serie A o retrocedere nella serie cadetta.

Davide Biraschi, difensore rossoblù, ha fatto il punto sulla gara di Marassi e sulla sfida contro la Fiorentina della prossima settimana. Ecco le sue parole riportate dal sito ufficiale del Grifone:

“Sono convinto che ne verremo fuori. Siamo abituati a soffrire e non ci tiriamo indietro sul più bello. Questo è un punto che vale per la classifica, il morale, l’ambiente. Il periodo difficile richiede un grande dispendio di energie, fisiche e nervose. Non meritiamo questa posizione in cui siamo piombati a causa di un susseguirsi di episodi che sono girati contro. I nostri tifosi sono stati il dodicesimo uomo, una spinta in più. Se abbiamo lottato sino all’ultimo è stato anche grazie a loro. Ora prepareremo la partita di Firenze senza paure come deve essere”.