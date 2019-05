Genoa, brutte notizie per Prandelli: due assenze importanti per la gara salvezza contro la Fiorentina

Brutte notizie in casa Genoa. Cesare Prandelli, allenatore del Grifone dovrà fare a meno di due pedine preziose per la gara di domenica sera contro la Fiorentina di Vincenzo Montella. Sfida da dentro o fuori per Viola e rossoblù che si giocano la salvezza nell’ultimo turno di campionato.

Al Franchi gli uomini dell’ex ct dovranno trovare i tre punti, ma per farlo, come riporta il sito ufficiale del club, non potranno contare su Darko Lazovic e Luca Mazzitelli che non prenderanno parte alla trasferta toscana. Per l’occasione, i tifosi rossoblù riempiranno il settore ospite: si calcola che saranno circa 2.500 i genoani che sosterranno la squadra dagli spalti. Quasi una ventina i pullman in partenza per la trasferta più importante della stagione.