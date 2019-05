Genoa-Cagliari, le formazioni ufficiali

Match delicatissimo in chiave salvezza, quello tra Genoa e Cagliari. I liguri si trovano appena una lunghezza sopra la zona retrocessione con i loro 36 punti, mentre i sardi, di punti, ne hanno quattro in più.

LE SCELTE DI PRANDELLI – Cesare Prandelli, tecnico del Genoa, si affida al 3-5-2, con Radu in porta, Biraschi, Gunter e Zukanovic in difesa, Pereira, Bessa, Radovanovic, Veloso e Criscito a centrocampo, Pandev e Lapadula in attacco.

LE SCELTE DI MARAN – Stesso modulo per il Cagliari di Rolando Maran, che si affida al tandem offensivo Cerri-Pavoletti. In mezzo al campo spazio per Cacciatore, Ionita, Bradaric, Barella e Pellegrini, mentre in difesa, a protezione di Cragno, agiranno Srna, Pisacane e Klavan.

Queste le formazioni ufficiali del match:

GENOA (3-5-2): Radu; Biraschi, Gunter, Zukanovic; Pereira, Bessa, Radovanovic, Veloso, Criscito; Lapadula, Pandev. Allenatore: Prandelli

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Srna, Pisacane, Klavan; Cacciatore, Ionita, Bradaric, Barella, Pellegrini; Pavoletti, Cerri. Allenatore: Maran