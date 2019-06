Genoa, c’è il sì di Andreazzoli: torna anche un vecchio dirigente

Novità importanti in casa Genoa dove si decide il futuro della società sotto l’aspetto societario e sportivo. Dopo le voci di una possibile cessione del club, arrivano quelle del ribaltone in panchina e tra i dirigenti.

Aurelio Andreazzoli avrebbe detto sì al Genoa e ad Enrico Preziosi, con l’obiettivo di continuare in Serie A dopo l’ottimo finale di stagione sulla panchina dell’Empoli, purtroppo retrocesso in serie cadetta.

A prendere il posto di Prandelli, sulla panchina rossoblù come riporta Sky Sport, sarà quindi Andreazzoli che dovrà però prima risolvere il contratto con l’Empoli. Il tecnico, legato agli azzurri fino a giugno 2020, dovrà trovare l’accordo con il club del presidente Corsi prima di procedere alla risoluzione del contratto. Al suo posto, in toscana, potrebbe esserci Cristian Bucchi.

Tornando al Genoa, novità anche in dirigenza: sta per tornare, come direttore sportivo, Stefano Capozucca, nell’ultima annata al Frosinone.