Genoa, contro il Cagliari sfida decisiva: a Marassi biglietti a prezzi vantaggiosi per riportare i tifosi allo stadio

Situazione molto delicata in casa Genoa. Due gare al termine del campionato e un solo punto di vantaggio sul terzultimo posto occupato dell’Empoli che varrebbe la retrocessione in Serie B. Nella giornata di ieri, la società, nelle vesti di Enrico Preziosi, ha ufficializzato che si cerca un compratore, ma prima, occorrerà rimanere nella massima serie.

A Cesare Prandelli e alla squadra, il compito di restare in Serie A. Prima il Cagliari a Marassi, poi la Fiorentina al Franchi. Due impegni delicati che diranno quale sarà il futuro del Grifone. Ed è proprio in occasione della gara di sabato sera di campionato, in casa contro i sardi, che la società rossoblù ha deciso di chiamare a sé la tifoseria con la quale persiste un rapporto di odio et amo.

Come si apprende dal sito ufficiale del club, la società ha applicato prezzi vantaggiosi per trasformare per l’ultima stagionale in casa, il Ferraris in un fortino dove cercare 3 punti decisivi per rimanere aggrappati al massimo campionato. Per l’occasione, la Gradinata Sud costerà 5 euro, così come il Settore 5 mentre i Distinti costeranno solamente 10 euro. Dopo il parere dell’ex capitano Marco Rossi, anche i vertici del Grifone hanno fatto appello ai propri sostenitori e a chi ama, ancora, il Genoa.