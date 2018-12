Genoa, Criscito: “A Roma potevamo vincere. Prandelli? Speriamo sia l’ultimo allenatore…”

Sconfitta e con tante polemiche dopo l’ultimo turno di campionato. Il Genoa vuole ripartire dopo l’esonero di Ballardini e quello successivo di Juric. L’arrivo di Prandelli ha portato fin qui due buone prestazioni ma solamente un punto in due gare, frutto del pareggio contro la Spal e del ko, contestato, all’Olimpico contro la Roma.

A parlare del momento del Grifone, è stato il capitano rossoblù Domenico Criscito che ai microfoni di Sky ha affrontato diversi temi dell’ambiente genovese. Dalla sua espulsione contro i ferraresi due turni fa al percorso intrapreso con il nuovo tecnico.

DELUSIONE – Sull’espulsione dopo dieci minuti di gara contro la Spal, il capitano ha commentato: “Non è stato bello lasciare la squadra in dieci dopo dieci minuti contro la Spal, così come mi è dispiaciuto non essere stato di aiuto a Roma, era una partita che potevamo poteva essere portata a casa perché sono in difficoltà”.

SPERANZA – Nonostante il rosso e la recente sconfitta contro i giallorossi, il Genoa ha dato prova di essere tornata a giocare meglio e con maggiore grinta e convinzione. Merito anche di Prandelli, come lo stesso Criscito conferma: “Ha portato le sue idee”, ha detto il capitano che già è proiettato alla prossima sfida contro l’Atalanta: “Sono felice di rivedere Gasperini sabato, per me è come un papà, mi ha riabbracciato dopo un periodaccio alla Juventus e gli devo tanto”. “I tre cambi di allenatore? Speriamo che Prandelli sia l’ultimo”.