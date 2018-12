Genoa, Criscito ammette: “Gasperini? Gli devo tanto, ma voglio batterlo. Su Prandelli…”

Genoa-Atalanta, una partita non solo per la 17^ giornata di Serie A ma anche una sfida nella sfida: quella da Domenico Criscito e Gian Piero Gasperini. Una gara di emozioni, carica di rispetto ma anche tanta riconoscenza.

Il difensore, nonché capitano del Genoa, ha parlato a Il Secolo XIX, dell’imminente sfida contro i nerazzurri allenati proprio da quello che fu il suo allenatore e mentore, che lo portò ad altissimi livelli nel mondo del pallone. “Gli devo tanto, ma…”. Inizia così l’intervista rilasciata dal centrale rossoblù.

INCONTRO – Sarà un’emozione speciale, quella che vivrà il capitano del Grifone nel momento in cui il suo sguardo si incrocerà con quello di Gasperini: “Gli devo tanto. Ma stavolta vogliamo battere la sua Atalanta. Lui è stato molto importante per me, soprattutto dopo la brutta esperienza alla Juventus: gli devo tanto, sono arrivato in Nazionale grazie a lui”. Riconoscenza, sì, ma nessuno sconto quando in campo ci sarà da difendere la maglia del Genoa.

ALLENATORE – Da un tecnico ad un altro. Ora, alla guida del suo Grifo c’è Cesare Prandelli, molto differente da Gasperini: “Lui e Gasp sono molto diversi, sia come personalità e come gioco”, ha detto Criscito, che poi si sofferma sul futuro in campionato: “Spero che il nuovo mister riesca a fare bene sul piano dei risultati, riportando il Genoa in alto come aveva fatto Gasperini”.