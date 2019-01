Genoa, Criscito chiama Rog: “Pronti ad accoglierlo a braccia aperte…”

Nelle ultime ore il Genoa sta entrando sempre più al centro delle trattative di mercato. Se da una parte, il club di Enrico Preziosi deve difendersi dagli attacchi per i suoi gioielli, Piatek e Kouamé su tutti, dall’altra, la società rossoblù deve anche pensare a qualche rinforzo.

A parlare di mercato, non solo in uscita, è stato il capitano del Grifone, Mimmo Criscito che, in occasione di un evento di beneficenza per le famiglie colpite dal crollo del Ponte Morandi, oltre a parlare dei due attaccanti sopracitati, ha dato chiari segnali sul fronte calciomercato, dando il via libera a quello che potrebbe essere anche un grande colpo in entrata.

DAL NAPOLI – L’asse Genova-Napoli è caldo, anzi bollente. Kouamé si appresta a vestire azzurro, ma anche in senso opposto, c’è chi dal Napoli potrebbe arrivare in Liguria. Si tratta del centrocampista croato Marko Rog. Il classe 1995, poco utilizzato da Ancelotti, è a caccia di un’esperienza che possa dargli la possibilità di giocare con continuità. Ecco allora che il capitano del Genoa, sarebbe molto contento del suo arrivo in rossoblù: “Rog al Genoa? Noi saremmo felicissimi di accoglierlo a braccia aperte, come del resto faremmo per qualsiasi giocatore di talento, che per noi sono indispensabili per fare il salto di qualità”.

Parole da vero capitano e, forse, una richiesta esplicita di rinforzi al patron Preziosi.