Genoa, Criscito: “Ero sicuro di trasformare il rigore. L’addio di Piatek ha pesato”

Un gol, quello su rigore al minuto 89 nell’1-1 con il Cagliari, pesantissimo da parte di Criscito, che tiene vive le speranze di salvezza per il Genoa. In caso di successo dell’Empoli domani contro il Torino, però, i rossoblù scenderanno in zona retrocessione e tutto si deciderà negli ultimi 90′ del campionato. Queste le dichiarazioni del capitano ex Zenit a Sky Sport: “Rigore importante, ero sicuro di far gol. Ho detto di no a Sanabria pur di batterlo io, dopo che lui aveva sbagliato con la Roma. Guardando alla prestazione credo che siano due punti persi, ma come spesso capita fatichiamo a segnare. Il punto può far la differenza, speriamo bene per l’Empoli domani. Il gruppo è fantastico, tutti pronti a dare il 100%. Speriamo di concludere bene il campionato, fino a gennaio abbiamo fatto molto bene”.

E ancora: “Probabilmente sì, anche la cessione di Piatek ha inciso sul nostro rendimento. D’altronde faceva quasi reparto da solo. Sanabria quando è arrivato ha fatto molti gol, ma un problema al ginocchio lo ha frenato. Non c’è paura, ma solo un po’ di preoccupazione. L’importante è giocarsela al massimo, fino alla fine, fino all’ultima giornata”.