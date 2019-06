Genoa, Criscito vuole ripartire: “Vogliamo riscattarci e regalare soddisfazioni”

Una salvezza arrivata all’ultima giornata, il Genoa ha vissuto un finale di stagione davvero complicato. Adesso, dopo aver tirato un sospiro di sollievo, la squadra si gode un pò di riposo prima di ripartire per la prossima stagione.

Come riporta il sito ufficiale del Grifone, il capitano rossoblù Domenico Criscito ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di uno shooting a Villa Rostan: “E’ giusto guardare avanti facendo tesoro della stagione passata. Dobbiamo avere l’ambizione di fare un campionato che non sia di sofferenza. Di sicuro vogliamo riscattarci e regalare ben altre soddisfazioni”. Infine, anche una battuta sui suoi figli che entreranno nella scuola calcio genoana: “I miei figli, Alfredo e Alessandro, entreranno a far parte della scuola calcio del Grifone… Se la cavano non male. Se sono rose, fioriranno. Mettiamola così…”.