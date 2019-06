Genoa, ecco Grifo: la nuova mascotte rossoblù

Una stagione, quasi, da dimenticare. Il Genoa vuole ripartire e dare via al nuovo corso per l’annata 2019-2020. Quale modo migliore se non con un sorriso? La speciale sorpresa che la società ha riservato ai giovani atleti rossoblù durante il Tribe Camp, è stata davvero apprezzata.

Ecco, infatti, la nuova mascotte del club ligure, presentata proprio in occasione dell’evento per i piccoli giocatori del settore giovanile. Si chiama Grifo, nome che richiama, ovviamente, al Grifone. La società si augura di iniziare, dunque, nel modo migliore l’estate e la nuova stagione in Serie A dopo la salvezza ottenuta all’ultima giornata dello scorso campionato. Per farlo, come ormai noto, il patron Preziosi si è affidato alla guida tecnica di Aurelio Andreazzoli, ex allenatore dell’Empoli.