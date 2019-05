Genoa, furia Preziosi: “Sampdoria battuta dall’Empoli? Una buffonata…”

Due giornate alla fine del campionato e il Genoa si trova ad un solo punto dall’Empoli, terz’ultima forza della Serie A in piena lotta per non retrocedere.

Una posizione davvero difficile quella del Grifone che, complice il successo dei toscani contro i rivali cittadini della Sampdoria, si trovano ora a dover affrontare le prossime gare con il coltello tra i denti per evitare la Serie B. Come riporta Primo Canale, il presidente del Genoa Enrico Preziosi ha commentato il risultato dei blucerchiati senza peli sulla lingua.

FURIOSO – Non lascia scampo all’immaginazione l’ira del patron rossoblù: “Sampdoria sconfitta dall’Empoli? Una buffonata. Al primo gol ho spento la tv”, ha detto Preziosi che poi ammette: “La vittoria dell’Empoli l’avevo immaginata…”.

Saranno decisive, quindi, le gare contro Cagliari, in casa a Marassi, e Fiorentina, in trasferta al Franchi, per decidere le sorti del Genoa che resta, comunque, padrona del proprio destino.