Genoa, i due talenti dell’attacco bloccati dal Napoli che fanno ricco il Grifone

Il Genoa ha sempre saputo in passato scovare talenti e poi fare importanti plusvalenze. Il polacco Krzysztof Piatek e l’ivoriano Christian Kouame, sono finiti sulla lista del Napoli come riporta la Gazzetta dello Sport. L’anno che inizia oggi potrebbe portare ad avviare i primi contatti fra il club genovese e il Napoli, ma in ogni caso per qualunque discorso più serio bisognerà aspettare il mercato estivo. Il polacco è costato circa 4,5 milioni, adesso vale almeno undici volte quella cifra. Un’eventuale trattativa potrebbe partire da una cifra non inferiore ai cinquanta milioni, e siamo soltanto a metà stagione. E Kouame? Il suo cartellino è stato pagato una cifra leggermente superiore — intorno ai 5 milioni — e adesso ha quadruplicato il suo valore. Preziosi e il Genoa, comunque, non hanno fretta. A gennaio non partirà nessuno dei due, anche perché il progetto affidato a Cesare Prandelli deve, di fatto, ancora essere avviato, e sarà figlio (anche) della campagna acquisti già impostata dallo stesso Preziosi sul mercato di gennaio, in base alle indicazioni del nuovo tecnico. A giugno si vedrà: facile prevedere che, se la progressione di Piatek e Kouame sarà costante, in termini di rendimento e di gol, si assisterà a un’asta importante con il Grifone nelle vesti di protagonista.