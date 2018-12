Genoa, individuato l’esterno sinistro: Preziosi accontenta Prandelli

“Nessun big sarà ceduto, un esterno da acquistare”. Era stato questo il messaggio mandato e ripetuto più volte dal ds del Genoa Giorgio Perinetti. Ecco allora che, a pochi giorni dall’apertura del mercato invernale, il Grifone ha messo le mani sul suo obiettivo primario per la fascia sinistra.

Preziosi accontenta Prandelli: il nuovo tecnico avrà a disposizione una vecchia conoscenza del calcio italiano. Si tratta di Antonio Barreca, esterno mancino ex Torino attualmente in forza al Monaco. La situazione complessa del club del Principato ha fatto sì che il classe 1995 non abbia trovato molto spazio e molta costanza di gioco. Ecco perché l’ex anche di Cittadella e Cagliari, secondo quanto riferisce Tuttosport, avrebbe detto sì al Genoa.

Il suo ingresso in squadra vedrà, molto probabilmente, l’addio di Zukanovic e l’arrivo di un altro giocatore che farà da riserva proprio a Barreca. L’affare appare ormai in dirittura d’arrivo.