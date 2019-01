Genoa, Jandrei in arrivo: il portiere saluta la Chapecoense

Sarà con ogni probabilità il prossimo acquisto del Genoa, Jandrei Chitolina Carniel, portiere brasiliano classe ’93, ha detto addio alla Chapecoense.

Dopo gli indizi arrivati alla presentazione della squadra brasiliana nelle scorse ore, con l’assenza, appunto, dell’estremo difensore, ecco la conferma che arriva direttamente dal diretto interessato. Jandrei non farà parte del club per la prossima stagione. L’annuncio arriva tramite il profilo ufficiale Instagram del giocatore che comunica la separazione con la società in cui ha vissuto due stagioni che difficilmente dimenticherà. La squadra brasiliana lo ha già sostituito con Joao Ricardo Riedi.

ANNUNCIO – “E’ arrivato il giorno di dirsi addio – ha scritto Jandrei-, il giorno in cui devo salutare la Chapecoense. Sono stati quasi due anni molto intensi, ho imparato molto e questo mi ha fatto crescere sia come persona che come atleta”. Il Genoa lo attende e sarà lui, con Radu, a giocarsi la maglia da titolare per il proseguimento di questa stagione. In caso di partenza del giovane portiere scuola Inter, il brasiliano diventerà il titolare del Grifone.