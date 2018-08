Genoa, la carica di Piatek: “Pronto per il Milan”

La prima giornata di Serie A è ormai alle porte e il Genoa si appresta ad affrontare il Milan a San Siro domenica sera alle 20,30. Tra i protagonisti del match ci sarà sicuramente il nuovo attaccante polacco del Grifone Krzysztof Piatek. La rivelazione di queste ultime settimane in casa rossoblù, autore di 12 reti nelle varie amichevoli ma soprattutto di un tris in Coppa Italia contro il Lecce. Come riporta Il Secolo XIX, il classe ’95 non vede l’ora di sfidare i rossoneri in campionato.

PRONTO – Sulla tripletta siglata in Coppa, il polacco si è detto molto soddisfatto: “Sono orgoglioso dei gol che ho segnato, questo pallone è un bel regalo per me e per tutti i tifosi”. Poi si prepara alla sfida di domenica con la carica giusta: “Sono pronto per la partita con il Milan”.