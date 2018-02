Genoa, Laxalt: “Ballardini crede in noi e stiamo dando il massimo”

Prima con la Lazio, poi con il Chievo. La classifica del Genoa è migliorata tanto grazie alle due reti di Diego Laxalt che adesso mette nel mirino l’Inter che arriverà al Ferraris sabato sera.

“Dobbiamo fare e dare il massimo, sarà una partita difficile contro i nerazzurri, ma dobbiamo pensare a ottenere un risultato positivo”, ha spiegato l’uruguaiano che parla anche della cura Ballardini.

“Il mister ha portato le sue idee, noi stiamo dimostrando di credere in lui, stiamo dando il massimo e i risultati stanno arrivando”. E per Laxalt arriva anche l’interessamento delle grandi squadre: “io adesso devo pensare a dare il meglio per il Genoa, il campionato e’ ancora lungo, il resto si vedrà”