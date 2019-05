Genoa, l’iniziativa dell’ex capitano Rossi: “Porterò allo stadio 60 compagni di mio figlio”

Momento molto delicato per il Genoa. La squadra di Prandelli si ritrova con un solo punto di vantaggio sull’terzultimo posto in classifica che varrebbe la retrocessione in Serie B.

I risultati sul campo, complice anche un clima piuttosto teso tra tifoseria e società, non stanno premiando il Grifone che adesso, nelle ultime due gare di campionato, dovrà tirare fuori gli artigli per salvarsi.

Una mano potrebbe arrivare da chi, la maglia del Genoa l’ha indossata con amore e orgoglio e ne ha portato per tanto tempo la fascia di capitano al braccio. L’ex Marco Rossi, storico simbolo del Grifone ha deciso di aiutare ancora una volta la squadra. Come riporta il sito ufficiale del club rossoblù, infatti, l’ex bandiera sarà a Marassi sabato per la sfida contro il Cagliari delle 18. Un appuntamento che potrebbe essere decisivo per la salvezza: “Da genoano sabato verrò a Marassi per sostenere la squadra. La Serie A è troppo importante e va preservata. Il Genoa sta attraversando un periodo difficile. Per l’occasione porterò una sessantina di bambini compagni di mio figlio nella scuola calcio in cui gioca. Faremo un pullman. Saremo tutti al Ferraris per aiutare il Grifone a salvarsi”.