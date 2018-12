Genoa, Marchetti a gennaio farà le valigie

Sembrano scorrere i titoli di coda per il portiere del Genoa Federico Marchetti che dal suo arrivo in maglia rossoblu’ al posto di Perin non è riuscito a convincere dirigenti e tifosi.

A difesa della porta del Grifone c’è il giovane collega Ionut Radu. Come riporta Calciomercato.com, nonostante un comportamento esemplare, da vero professionista, sia durante gli allenamenti che nel corso delle partite, nelle quali è sempre il primo a complimentarsi o a spronare i compagni, Marchetti sembra intenzionato a cambiare aria. L’ex portiere della Nazionale è infatti convinto di poter dire ancora la sua nel nostro campionato e per questo nelle prossime settimane valuterà eventuali proposte di trasferimento.