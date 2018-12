Genoa, oggi in campo con maglia speciale per i 125 anni del club

Giornata importante per il Genoa. Quest’oggi, infatti, il Grirfone, scenderà in campo con una maglia celebrativa per il 125° compleanno del club.

L’avversario sarà piuttosto impegnativo, l’Atalanta di Gasperini, infatti, non è assolutamente un rivale semplice, ma la squadra di Cesare Prandelli proverà a fare bottino pieno e ci proverà anche con la spinta di una maglia speciale ideata proprio per festeggiare il 125 anniversario della storica società genovese.

Tramite i propri canali social, precisamente su Twitter, il Genoa ha mostrato la maglia che verrà indossata da Piatek e dai suoi compagni nella sfida delle 15 contro i nerazzurri valida per la 17^ giornata di Serie A.