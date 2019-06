Genoa, ore di fuoco per Prandelli: incontro con Preziosi che pensa al sostituto

Un finale di stagione da dimenticare in fretta. La salvezza raggiunta all’ultima giornata è stata fonte di polemiche con la tifoseria e di malcontento generale tra le fila dei calciatori. Ecco perché, il patron Enrico Preziosi ha deciso di allontanarsi dal capoluogo ligure per un pò salvo fare ritorno solamente nelle prossime ore.

Il campionato del Genoa non è stato all’altezza delle previsioni e il futuro resta tutto da decifrare.

INCONTRO – La prima questione da chiarire è legata al futuro dell’allenatore. Cesare Prandelli è in bilico e Preziosi sarebbe intenzionato a cambiare. Ecco perché, nelle prossime ore, è in agenda il primo appuntamento proprio con il tecnico: sarà un confronto decisivo per mettere nero su bianco il destino della panchina del Grifone. Prandelli è legato al Genoa da un altro anno di contratto come prevedeva l’accordo iniziale in caso di salvezza. Il numero uno genoano, però, starebbe valutando altre due piste: Liverani e Nicola su tutti.