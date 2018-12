Genoa, Pandev: “Ci manca un rigore”

Il Genoa, in casa della Roma, ha perso una partita rocambolesca, dopo che si era portato per due volte in vantaggio. Sul risultato finale pesa anche un penalty non concesso ai liguri in pieno recupero, che avrebbe potuto regalare quanto meno un punto ai rossoblu. Goran Pandev, attaccante della formazione di Prandelli, ha commentato così nel post partita: “Era rigore netto, ma come sbagliamo noi possono sbagliare anche gli arbitri. Ci dispiace perché abbiamo fatto una grande partita e non meritavamo di perdere. Nel primo tempo dovevamo chiudere la partita, perché loro ci lasciavano tanti spazi. Peccato, ora ci aspetta un’altra partita difficile, ma noi dobbiamo fare punti, perché ce ne mancano ancora tanti”.