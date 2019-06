Genoa, Perinetti annuncia: “Prandelli? Incontro con Preziosi settimana prossima e…”

A seguito dell’incontro andato in scena nella giornata di ieri tra società e tecnico, in casa Genoa continuano a tenere banco la posizione di Cesare Prandelli oltre che al futuro dello stesso club. A parlare di quanto accaduto tra le parti e di ciò che ci si dovrà aspettare per le prossime giornate ci ha pensato il dg Giorgio Perinetti.

Come riporta Telenord, il dirigente ha spiegato gli argomenti trattati tra lui e il mister e ha svelato quando avverrà il faccia a faccia decisivo con il patron Preziosi.

INCONTRO – “Abbiamo fatto una bella chiacchierata con il mister. Abbiamo analizzato la stagione appena conclusa e valutato quello che si potrebbe fare l’anno prossimo cercando di capire quale potrebbero essere le necessità”. E per il futuro: “Naturalmente ci sarà poi un incontro la prossima settimana anche tra Prandelli e Preziosi e sarà il presidente poi a dettare la linea”. Queste le parole del direttore generale del Genoa, Giorgio Perinetti. All’incontro erano presenti anche l’amministratore delegato Zarbano e del ds Donatelli.