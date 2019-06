Genoa, Perinetti dice addio: “Momento giusto. C’è bisogno di novità…”

Attraverso le colonne de Il Secolo XIX, arrivano alcune parole del ds del Genoa Giorgio Perinetti che annuncia l’addio al club ligure dopo una stagione fatta più di bassi che di alti, almeno in termini di risultati sportivi.

Dopo la salvezza ottenuta solamente all’ultima giornata, le contestazioni della tifoseria e alcune scelte di mercato focalizzate più al bilancio, Perinetti ha deciso di lasciare.

ADDIO GIUSTO – “Il mio addio credo sia giusto, il Genoa ha in mente cambiamenti societari ed è una decisione condivisa col presidente. Ho dato il mio contributo al Genoa dopo essere arrivato in una situazione critica. Adesso c’è bisogno di novità e cambiamento ed il presidente farà le sue scelte”, ha detto il direttore sportivo. Il suo futuro resta incerto dopo le indiscrezioni sul presunto no al Venezia.