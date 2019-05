Genoa, Perinetti: “Ora serve un miracolo, dovremo vincere a Firenze e sperare nell’Inter”

La vittoria di oggi dell’Empoli per 4-1 contro il Torino ha inguaiato e non poco il Genoa, sceso al terzultimo posto in classifica. A 90 minuti dalla fine del campionato di Serie A, dunque, la formazione di Cesare Prandelli si trova in zona retrocessione. È consapevole il ds rossoblù Giorgio Perinetti che per evitare la Serie B servirà un miracolo all’ultima giornata: “Dobbiamo assolutamente trovare le energie per fare il miracolo e soprattutto bisogna sperare che l’Inter faccia l’Inter fino in fondo – ha riportato l’Ansa -. Dovremo andare a Firenze per cercare i 3 punti anche se adesso come adesso sembra impossibile, ma abbiamo ormai visto che tutto può succedere”. Il Genoa fino a ieri era padrone del proprio destino, ma il pareggio nell’ultima gara casalinga contro il Cagliari ha complicato ulteriormente il tutto.