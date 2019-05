Genoa, Perinetti: “Partita di Firenze irregolare? Ve ne farei vedere altre, poi giudichiamo…”

Moltissimi hanno parlato della presunta irregolarità della partita di ieri sera fra Fiorentina e Genoa, terminata 0-0 ieri al Franchi, risultato che ha permesso ad entrambe le squadre di conservare la Serie A. Il direttore generale rossoblù Giorgio Perinetti ne ha parlato ai microfoni di Radio CRC: “Vi farei vedere partite di altre squadre, poi giudichiamo. Non mi va di fare polemica, siamo salvi e cerchiamo di non ripeterci l’anno prossimo, perché è stata dura. La cessione di Piatek era inevitabile, questo purtroppo è il calcio. Sicuramente possiamo dire che non lo abbiamo sostituito a dovere, ma è anche vero che siamo stati falcidiati dagli infortuni in ogni reparto. Prandelli resta? Vedremo, faremo le nostre valutazioni. Tanti sono i cambi di panchina in programma nel nostro campionato, alcuni molto incerti”.